القبض على اربعة سجناء قرب سجن العمارة المركزي

وقال المصدر لـ ، ان "4 سجناء تم تسفيرهم من الى سجن المركزي وعند وصولهم قرب السجن تمكنوا من الهروب".وأضاف، أنه "بعد ملاحقة من قبل القوات الامنية والبحث عنهم تم القبض عليهم".