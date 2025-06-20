كربلاء.. أب يستنجد بالشرطة بعد اعتداء ابنه عليه

وذكرت الشرطة في بيان، انه "ضمن الجهود المستمرة لتشكيلات واستجابة لمناشدة إنسانية وردت إلى قسم حماية الأسرة والطفل في المقدسة عبر الخط الساخن الموحد (911)، أُلقي القبض على متهم اعتدى جسديًا ولفظيًا على والده".وجرى القبض على المتهم، وفق البيان، "بعد استحصال الموافقات الأصولية من القضاء، وتشكيل مفرزة أمنية تمكنت من ضبط المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".