الكشف عن حقيقة هروب نزلاء من سجن العمارة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ إنها "تنفي ما تم تداوله عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هروب أربعة نزلاء من سجن ".وأضافت أن "أربعة نزلاء حاولوا الهروب بالقرب من سجن العمارة أثناء تسفيرهم من أحد سجون إلى سجن العمارة الإصلاحي، إلا أن ، والشرطة الاتحادية، والحراس الإصلاحيين المكلفين بحماية عملية النقل، تمكنوا من إحباط المحاولة فورًا والسيطرة عليهم في اللحظة ذاتها".وأكدت عدم "وقوع أي خرق أمني"، مبينةً أن "المؤسسات الإصلاحية تعمل وفق أعلى معايير الانضباط والسيطرة الأمنية".ودعت دائرة الإصلاح "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات".