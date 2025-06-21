"جمعوا تبرعات".. اعتقال 5 متهمين بانتحال صفة موظفي منظمة إنسانية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "بإشراف قائد شرطة ، القت نجدة الشعلة بالاشتراك مع القوة الماسكة القبض على 5 متهمين انتحلوا صفة منظمة انسانية لجمع تبرعات من المواطنين".وأضاف المصدر، أن "الاعتقال جاء بعد ورود اخبار عن وجود هكذا حالة دون موافقات رسمية".