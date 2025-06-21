الأمن الوطني يطلق تحذيراً

وذكر بيان للجهاز، انه "في ظل تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، وما تشهده الساحة العراقية من محاولات لتضليل الرأي العام والإساءة إلى السلم والمجتمعي، يؤكد جهاز العراقي متابعته الدقيقة للمضامين التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق وتزوير الوقائع".وشدد على أن "حرية التعبير عن الرأي لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية، وأن أي تحريضي أو محتوى يهدد السلم المجتمعي أو ينال من وحدة وشعبه، سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة ومن خلال التنسيق مع ".ودعا الجهاز، المواطنين ووسائل الإعلام إلى "التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتوخي الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الكراهية أو الخوف أو التفرقة أو التشكيك المتعمد بمؤسسات الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته، ووفقاً لواجباته الدستورية، احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام".