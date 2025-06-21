سقوط طائرة مسيرة في ناحية النخيب

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بسقوط طائرة مسيرة في ناحية جنوب غربي .



وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط طائرة مسيّرة في ناحية ".

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.