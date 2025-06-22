مصدر يفند مزاعم توجيه السفراء داخل العراق بتبديل أماكنهم

وقال المصدر لـ ، إن مواقع التواصل الاجتماعي تداول انباء تفيد بان " السفارات والدبلوماسيين في ابلغت السفراء الآن بوجوب تحديد مكان آخر ينتقلون له في حال الإخلاء العاجل للسفراء".وأضاف، أن "هذه الأنباء عارية عن تماما".