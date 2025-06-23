تفجيرات في البصرة لمدة ساعتين

وذكر اعلام عمليات في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "سيقوم الجهد الهندسي لقيادة عمليات البصرة بأجراء تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية (تفجير تحت السيطرة) ضمن مقتربات منطقة ارطاوي اليوم الاثنين ٢٠٢٥/٦/٢٣ من الساعه ٨ الى ١٠ صباحا ، لذا نسترعي الانتباه".