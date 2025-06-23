اعتقال قاتل عائلة في الزبير بعملية نوعية

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ ، إنه "بإشراف مباشر من قائد شرطة اللواء ، القت مفارز مكافحة إجرام البصرة بالاشتراك مع ، القبض على المتهم بجريمة قتل عائلة في قضاء ".وأضافت القيادة، أنه "تم تتبع تحركات المتهم في عدة مناطق داخل وخارج البصرة، ونُصب له كمين محكم أسفر عن اعتقاله".وتابعت القيادة، "تم توقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".