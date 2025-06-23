بسبب ثأر عشائري قديم.. مقتل شاب ثلاثيني في البصرة

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على شاب، ما أدى إلى مقتله في منطقة الكزيزة التابعة لمحافظة ".وتابع أن "سبب الحادث يعود إلى ثأر عشائري قديم بين الطرفين".