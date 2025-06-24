خلية الاعلام الامني توضح حول انفجار التاجي: مسيرات مجهولة ولا اصابات بشرية

وقال معن، في حديث تابعته ، إنه "طائرة مسيرة مجهولة الهوية قامت باستهداف الرادار في واخرى سقطت بالقرب من مولدة".واضاف، انه "لا توجد خسائر بشرية"، داعياً الى "عدم تناقل الاخبار غير الدقيقة وعدم التهويل وبث الشائعات