بالصورة.. بقايا طائرة مسيرة في الرضوانية

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت فجر اليوم على بقايا طائرة مسيرة سقطت فجر اليوم ضمن غرب العاصمة ".وأضاف ان "ذلك لم يسفر عن تسجيل اية إصابات تذكر".