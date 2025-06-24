السجن 6 سنوات لمدير مدرسة ابتز طالبات لأغراض غير أخلاقية

وقال مصدر في تصريح للسومرية نيوز، "إن المحكمة أصدرت الحكم بحق مدير المدرسة بتهمة استغلال منصبه كمدير لمدرسة أهلية في قضاء المشخاب بمحافظة ".وتابع: "إن الحكم صدر بعد إدانته باستغلال منصبه لابتزاز عدد من الطالبات لأغراض غير أخلاقية".