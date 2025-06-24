البصرة.. تفجير مخلفات حربية تحت السيطرة غداً

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "الجهد الهندسي في سيقوم بإجراء تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية، عثر عليها سابقا اثناء التفتيش".وأضافت أن "الاتلاف سيكون في منطقة ارطاوي غدا الأربعاء، من الساعة 7 الى 8 صباحاً".