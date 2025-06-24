طائرات مسيرة تحوم فوق قاعدة عسكرية في ذي قار

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن طائرات مسيرة تحوم فوق قاعدة عسكرية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "طائرات مسيرة مجهولة تحوم فوق قاعدة الإمام علي (ع) الجوية في ".

وأضاف المصدر أنه "لا توجد أوامر بإسقاط هذه الطائرات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.