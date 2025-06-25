اعتقال المحلل السياسي "عباس العرداوي"

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية نفذت اليوم مذكرة قبض بحق المحلل السياسي عباس العرداوي".وأضاف المصدر، أن "الاعتقال جاء على خلفية قيام المعتقل بنشر تغريدة تحدث فيها عن استهداف الرادار العسكري المستهدف بطائرة مسيرة في قاعدة العسكرية".