30 ساعة على وقف إطلاق النار.. وسماء العراق "خالية من الطائرات" حتى الان

واعلن استئناف الرحلات الجوية في مطاري والبصرة ابتداء من اليوم الأربعاء وبشكل تدريجي، حيث تظهر لوحدها في الأجواء العراقية غالبًا مع غياب كامل للطائرات العابرة، باستثناء طائرة عبرت من قبل قليل متجهة الى .ولاتزال العديد من شركات الطيران في المنطقة تعلق رحلاتها حتى الان، ولا سيما شركات الطيران الإماراتية التي أعلنت مواصلة تعليق الرحلات الى بغداد والبصرة وطهران لغاية الاثنين 30 حزيران الجاري أي بعد 5 أيام من الان.ويبدو ان شركات الطيران تخشى حدوث اية عمليات خرق لوقف اطلاق النار او انطلاق صواريخ ومسيرات بشكل "غير معلن" ولا متبنى من جهة محددة، كما حصل في خرق وقف اطلاق النار عندما ضرب صاروخان الأراضي المحتلة بعد 3 ساعات على وقف اطلاق النار ليرد الكيان على قصف رادار في ، كهدف ، بالرغم من ان نفت انطلاق الصاروخين من أراضيها.