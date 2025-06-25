بالفيديو: سرقات بستوتات تهز حي اليرموك

توثيق لخمس سرقات بالليل والفجر والأهالي يطالبون بحماية أمنية فورية.

شهد محلة ٦٠٨ في موجة سرقات نفذتها مركبات من نوع "ستوتات" بلا لوحات، مسرعة وخاطفة للأغراض الخفيفة في الساعات الهادئة، بينما تبرز المنطقة عدة حالات خلال الأيام الماضية، ما زاد قلق الأهالي ودفعهم للمطالبة بتعزيز الأمن في هذا التقرير من .