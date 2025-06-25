مقتل "إرهابيين" اثنين بكمين في كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل "إرهابيين" اثنين بكمين في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلاع اشتباكات مسلحة بين جهاز مكافحة الارهاب وعناصر من تنظيم الارهابي في ".

وأضاف المصدر أن "جهاز مكافحة الارهاب يتمكن من قتل ارهابيين اثنين من داعش خلال نصب كمين محكم في وادي زغيتون".