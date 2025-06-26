"مختطف منذ 10 سنوات".. استخبارات الحشد تعيد شابا موصليًا من سوريا

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "استخبارات للحشد الشعبي، وبالتنسيق مع ، تمكنت من تحرير أحد ضحايا جرائم الاختطاف التي ارتكبها تنظيم الإرهابي عام 2014، خلال سيطرته على قضاء بمحافظة ".وأوضحت الهيئة ان "المواطن المذكور كان قد فقد جميع أفراد أسرته، والبالغ عددهم 28 شخصا، بعدما أقدم التنظيم الإرهابي على إعدامهم إبان اجتياحه للمنطقة".وأشارت الى انه "بحسب المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها استخبارات القيادة، تبين وجود المواطن في أراضي ، وعلى إثر ذلك، تم التواصل المباشر معه، وتنسيق الإجراءات اللازمة لتأمين نقله إلى داخل الأراضي العراقية".وأكدت ان "أبطال استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نجحت في تنفيذ العملية بنجاح، حيث تم إعادته إلى ذويه وأبناء عمومته في قضاء تلعفر، وسط أجواء مؤثرة من والاستقبال الحار".ووصفت هذه العملية بأنها "واحدة من الإنجازات الإنسانية البارزة في إطار السعي لإعادة المختطفين والكشف عن مصير ضحايا الإرهاب، والتأكيد على التزام العراقية بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية".