"مختطف منذ 10 سنوات".. استخبارات الحشد تعيد شابا موصليًا من سوريا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
خلاف أميركي سويسري بشأن أسعار "إف 35"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531329-638865173730795906.jpg
"مختطف منذ 10 سنوات".. استخبارات الحشد تعيد شابا موصليًا من سوريا
أمن
2025-06-26 | 02:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,212 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت
هيئة الحشد الشعبي
، اليوم الخميس، تمكن استخبارات
قيادة عمليات نينوى
للحشد الشعبي من "تحرير مواطن مصلاوي مختطف" منذ عام 2014، واعادته من
سوريا
.
وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "استخبارات
قيادة عمليات نينوى
للحشد الشعبي، وبالتنسيق مع
جهاز المخابرات العراقي
، تمكنت من تحرير أحد ضحايا جرائم الاختطاف التي ارتكبها تنظيم
داعش
الإرهابي عام 2014، خلال سيطرته على قضاء
تلعفر
بمحافظة
نينوى
".
وأوضحت الهيئة ان "المواطن المذكور كان قد فقد جميع أفراد أسرته، والبالغ عددهم 28 شخصا، بعدما أقدم التنظيم الإرهابي على إعدامهم إبان اجتياحه للمنطقة".
وأشارت الى انه "بحسب المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها استخبارات القيادة، تبين وجود المواطن في أراضي
سوريا
، وعلى إثر ذلك، تم التواصل المباشر معه، وتنسيق الإجراءات اللازمة لتأمين نقله إلى داخل الأراضي العراقية".
وأكدت ان "أبطال استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نجحت في تنفيذ العملية بنجاح، حيث تم إعادته إلى ذويه وأبناء عمومته في قضاء تلعفر، وسط أجواء مؤثرة من
الفرح
والاستقبال الحار".
ووصفت هذه العملية بأنها "واحدة من الإنجازات الإنسانية البارزة في إطار السعي لإعادة المختطفين والكشف عن مصير ضحايا الإرهاب، والتأكيد على التزام
الأجهزة الأمنية
العراقية بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النفط والأسهم بادنى مستوى منذ سنوات.. "حرب الرسوم" تعيد الاقتصاد الى حقبة كورونا
01:04 | 2025-04-05
تحرير شاب عراقي مختطف منذ 11 عاماً
11:41 | 2025-04-15
محافظات العراق تفزع الى "الزاب الكبير".. الجميع يبحث عن شابة اربيلية خطفها النهر منذ 10 أيام (فيديو)
03:32 | 2025-04-14
سوريا تعيد فتح اجواءها
04:06 | 2025-06-24
سوريا
العراق
الحشد الشعبي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توصيات هامة للعراقيين
محليات
31.42%
07:57 | 2025-06-24
توصيات هامة للعراقيين
07:57 | 2025-06-24
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد محرم
محليات
26.8%
13:01 | 2025-06-25
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد محرم
13:01 | 2025-06-25
جدل واسع بعد تحديث "واتس آب" المفاجئ
منوعات
20.92%
05:34 | 2025-06-24
جدل واسع بعد تحديث "واتس آب" المفاجئ
05:34 | 2025-06-24
التربية تنشر جدول امتحانات السادس الاعدادي بعد تضمينه "عطلة"
محليات
20.86%
09:02 | 2025-06-24
التربية تنشر جدول امتحانات السادس الاعدادي بعد تضمينه "عطلة"
09:02 | 2025-06-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-25
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-25
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
العراق في دقيقة
25-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-25
العراق في دقيقة
25-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-25
Live Talk
جولة داخل محطة القطار في بغداد - الحلقة ٥٩ | 2025
10:30 | 2025-06-25
Live Talk
جولة داخل محطة القطار في بغداد - الحلقة ٥٩ | 2025
10:30 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
52 دقيقة
خريجون بلا وظائف... البطالة تهدم شباب العراق! - حلقة ٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-24
52 دقيقة
خريجون بلا وظائف... البطالة تهدم شباب العراق! - حلقة ٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-24
جات بالليل
مراد الثواني 24-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-24
جات بالليل
مراد الثواني 24-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-24
استديو Noon
سباق مع نون 24-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-24
استديو Noon
سباق مع نون 24-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-25
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-25
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
العراق في دقيقة
25-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-25
العراق في دقيقة
25-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-25
Live Talk
جولة داخل محطة القطار في بغداد - الحلقة ٥٩ | 2025
10:30 | 2025-06-25
Live Talk
جولة داخل محطة القطار في بغداد - الحلقة ٥٩ | 2025
10:30 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
52 دقيقة
خريجون بلا وظائف... البطالة تهدم شباب العراق! - حلقة ٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-24
52 دقيقة
خريجون بلا وظائف... البطالة تهدم شباب العراق! - حلقة ٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-24
جات بالليل
مراد الثواني 24-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-24
جات بالليل
مراد الثواني 24-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-24
استديو Noon
سباق مع نون 24-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-24
استديو Noon
سباق مع نون 24-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-24
اخترنا لك
خلال نصف عام.. تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي بالعراق
03:21 | 2025-06-26
"والي وعسكري الرياض".. القضاء على داعشيين في وادي زغيتون بكركوك
18:16 | 2025-06-25
اتلاف 1654 مخلفا حربيا في النجف
16:36 | 2025-06-25
تفجير مسيطر عليه في البصرة غداً
15:32 | 2025-06-25
مقتل "إرهابيين" اثنين بكمين في كركوك
15:07 | 2025-06-25
حرب في منطقة الوادية بميسان.. "فيديو"
14:23 | 2025-06-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.