خلال نصف عام.. تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي بالعراق

وقال الناطق باسم الداخلية العقيد عباس ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية وخلال النصف الأول من العام الجاري تمكنت من تفكيك (٦٢) شبكة استغلال جنسي و (٩) شبكات لبيع الأعضاء البشرية و(١٥) أخرى للعمل القسري و(٤) شبكات لبيع الأطفال و(٦) أخرى للتسول".وأضافت انها "القت القبض على ٨٢ متهما بالسحر والشعوذة".