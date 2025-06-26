الإطاحة بعصابة سرقت مخلفات حربية في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكّنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ، التابعة إلى والأمن في ، من الإطاحة بعصابة أقدمت على سرقة مخلفات حربية من إحدى الشركات المتخصصة برفع الألغام في ".وأضافت المديرية، "وقد نُفذت العملية بعد جمع ومقاطعة المعلومات الاستخبارية والتوصّل إلى مكان تواجد أفراد العصابة، حيث تم إلقاء القبض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلوا إلى القضاء أصولياً".