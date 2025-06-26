حلبجة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار لغم (فيديو)

وذكر المصدر في تصريح لسومرية نيوز، إن "المعلومات الأولية تشير إلى انفجار لغم حربي في إحدى قرى ، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين، فضلاً عن إصابة آخرين".وتابع أن "المصابين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".