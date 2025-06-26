انتشال جثة شاب غرق قبل أربعة أيام في الرمادي

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "الشرطة النهرية تمكنت من العثور على جثة الشاب الذي غرق في أثناء السباحة مع أبناء عمه وأصدقائه في منطقة حصيبة الشرقية في ".وتابع أنه "تم نقل الجثمان إلى الجهات المعنية، قبل تسليمه إلى ذويه".