وزير الداخلية يوجه بمنع المظاهر المسلحة بحجة حماية المواكب الحسينية

– أمن



ترأس رئيس الخاصة بالزيارات المليونية ، اليوم الخميس، مؤتمراً موسعاً لمناقشة تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.





وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، المؤتمر ضم نائب ووكلاء الوزارة والمستشارين وقائد عمليات وعدداً من القادة الأمنيين والحشد الشعبي، بحضور قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة .

ووجه الوزير بجملة من التوصيات المهمة لإنجاح تطبيق هذه الخطة وكما يأتي:



- منع المظاهر المسلحة بحجة حماية المواكب الحسينية وهذا الأمر واجب القوات الأمنية حصراً.

- التشديد على أن تكون الأماكن التي تقام فيها المجالس الحسينية منزوعة السلاح بشكل نهائي.



- توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المعزين في المساجد والمواكب.



-إسناد بالموارد البشرية والعجلات، لكونها صاحبة الثقل الأكبر خلال هذه الأيام.



- العمل على الشروع بفتح مقرات جوالة واستنفار كامل لمفارز k9 والمتفجرات.



- تأمين الأماكن التي ستشهد عروضاً تمثيلية ومسرحية وفعاليات خاصة بالعاشر من محرم الحرام.



- تفعيل الجهد الاستخباري وأن يكون على مستوى عالٍ من الأداء ضمن قاطع المسؤولية.



- تنظيم حملات توعوية تثقيفية في بغداد والمحافظات.



- منع القطوعات المرورية او إغلاق الشوارع وسيتم محاسبة آمري قواطع المرور في حال مخالفة هذه التوجيهات.



- انتشار العجلات الصغيرة لمفارز الدفاع المدني قرب المواكب الحسينية وتوفير عجلات إسعاف.



- نشر عناصر الشرطة المجتمعية في جميع الأماكن التي ستشهد إقامة فعاليات ومجالس عزاء.