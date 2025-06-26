عبر "تيك توك".. الاستخبارات: فيديوهات تبث من الخارج لزعزعة الجيش العراقي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، موجه لمنتسبي الجيش كافة: "تم الرصد من قبل اخوانكم الابطال في مديرية الاستخبارات العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً (تيك توك) فيديوهات تسيء الى سمعة الجيش العراقي الباسل، عبارة عن معلومات مظللة وكيدية ولا تستند الى اي دليل وهي مرفوضة".وأضافت أن "هكذا منشورات يتم بعد رصدها التدقيق والتحقيق فيها يتبين ان المعلومات المذكورة في هذه الفيديوهات لا صحة لها"، مبينةً أن "اصحاب تلك المنشورات والصفحات متواجدين خارج البلد غايتهم بث الاشاعة لزعزعة معنويات ابطال منتسبي الجيش العراقي البطل".ودعت مديرية الاستخبارات العسكرية "المنتسبين والمواطنين كافة إلى عدم الترويج، او مشاهدة او دعم لهكذا مواقع غير رسمية وغير موثقة والتبليغ عنها والتي تحاول تشويه سمعة الجيش العراقي"، مشددةً على أن "مسؤولي تلك المواقع التي تقوم بالنشر والترويج سيتم محاسبتهم وفق القانون، ويتحمل المخالف كافة التبعات القانونية والمعنوية".