بكفالة.. إطلاق سراح "عباس العرداوي"

وقال المصدر لـ ، إنه "تم إطلاق سراح المحلل السياسي عباس العرداوي بكفالة، بعد يومين من اعتقاله بتهمة الإساءة والتشهير بالمؤسسة الأمنية".ويوم الأربعاء الماضي، أفاد مصدر أمني في ، بأن قوة أمنية اعتقلت المحلل السياسي عباس العرداوي على خلفية تغريدة تحدث بها عن الرادار العراقي المستهدف بطائرة مسيرة.وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية نفذت مذكرة قبض بحق المحلل السياسي عباس العرداوي".وأضاف المصدر، أن "الاعتقال جاء على خلفية قيام المعتقل بنشر تغريدة تحدث فيها عن استهداف الرادار العسكري المستهدف بطائرة مسيرة في قاعدة العسكرية".