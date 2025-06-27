شرطة ديالى تنفي وجود "تسليب" في المقدادية

وذكر بيان للقيادة، انه "بتوجيه مباشر من قائد شرطة اللواء الركن ، تم تشكيل فريق أمني مختص من الإجرام وقسم الأدلة الجنائية للتحقيق في ملابسات الحادث".وأضاف البيان، انه "بعد فحص الأدلة من قبل خبير الأدلة الجنائية، تبين وجود وشم بارودي (وشم ناتج عن الاحتكاك بالمقذوف الناري) على ملابس المصاب، ما يشير إلى إطلاق النار من داخل العجلة إلى خارجها، وليس العكس كما ادعى المصاب".وتابع: "كما تم الاستماع إلى أقوال شهود عيان كانوا قريبين من موقع الحادث، وقد نفوا وجود أي أشخاص بالقرب من عجلة المصاب وقت وقوع الحادث، الأمر الذي يثير الشكوك حول صحة روايته".وتشير المعطيات الأولية، وفق البيان، إلى أن "المصاب قد يكون افتعل الحادث لإيهام القوات الأمنية بأنه تعرّض للتسليب، في حين تفيد المعلومات المتوفرة بأنه مطالب بمبالغ مالية لعدة أشخاص".وأتم البيان، "قد تم تدوين أقوال المصاب والشهود أصولياً، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في إطار التحقيق".وكانت قد تناقلت بعض المواقع الإخبارية، انباء تفيد بتعرض شخص لإصابة بإطلاق نار من مجهولين اثنين، بعد سرقته 20 مليون دينار.