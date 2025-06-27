إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة في النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز قسم شرطة ، وبإسناد من دوريات النجدة والأفواج، تمكنت من فضّ مشاجرة وقعت في ضمن قضاء المناذرة، بعد ورود بلاغ عبر خط الاستجابة 911".وأضافت أن "العملية أسفرت عن القبض على طرفي المشاجرة (عدد اثنين)، ونقل أربعة مصابين إلى مستشفى المناذرة لتلقي العلاج، فيما تولّى العسكري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".