عمليات بغداد تباشر خطتها للأيام العشرة الأولى من شهر محرم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "مع انطلاق الخطة التنظيمية التنسيقية الخاصة بالأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام وإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام"، تواصل ومن خلال قطعاتها الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة توفير الأجواء الآمنة والمستقرة للحشود الزائرة إلى وأماكن إقامة الشعائر الحسينية في المساجد والحسينيات والأماكن العامة في عموم مناطق العاصمة مع التأكيد على:* فتح المقرات المسيطرة وبإشراف القادة والآمرين بكافة مستوياتهم.* منع المظاهر المسلحة ونشر دوريات النجدة والمرور في جميع التقاطعات والطرق الرئيسية والأماكن العامة لتخفيف الزخم المروري والحفاظ على انسيابية وحركة المواطنين.* تفعيل الجهد الاستخباري والتنسيق العالي مع القطعات الماسكة ضمن قواطع المسؤولية.* التأكيد على عدم قطع او إغلاق اي طريق وعند الحاجة إلى قطع طريق يكون بموافقة مقر قيادة العمليات حصراً.* تنظيم حملات توعوية تثقيفية من قبل أقسام الإعلام والتوجيه المعنوي في القيادات بالتنسيق مع (الشرطة المجتمعية ، محاربة الشائعات).* نشر عجلات ومفارز الدفاع المدني والإسعاف الفوري ومكافحة المتفجرات لمعالجة الحالات الطارئة لا سمح الله.* التنسيق مع الوزارات والدوائر الخدمية الساندة والهيئات والمواكب الحسينية لتقديم افضل الخدمات للمعزين والزائرين على مدار الساعة.