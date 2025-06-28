مقتل شخص وإصابة 2 باندلاع نزاع عشائري شمالي شرقي ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "نزاعا عشائريا اندلع بين أبناء عشيرتين في قضاء الدواية شمال شرق ".وأضاف المصدر، أن "النزاع أدى الى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح".