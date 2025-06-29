اختفى منذ الأمس.. العثور على جثة طفل قضى غرقا في الفلوجة

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم تسجيل حالة غرق لطفل في من أهالي بعد اختفائه منذ يوم أمس".وأضاف المصدر، أنه "تم العثور عليه على ضفاف النهر ونقل لدائرة الطب العدلي بمستشفى ".