مدني يصيب ابنة عمه بطلق ناري أمام محكمة في النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "شرطة الكوفة القت القبض على شخص متهم بإطلاق النار على إحدى المواطنات في ناحية الحرية، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفاوتـــــــــــة وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وأضافت القيادة، أن "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهــــــم".الى ذلك، أوضح شهود عيان في حديث لـ نيوز، إن "الشخص المعتقل هو أبن عم المصابة وحاول قتلها أمام محكمة ناحية الحرية في ، وتم القاء القبض عليه".