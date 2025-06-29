بغداد.. اعتقال أشخاص بتهمة الاعتداء على مستشفى

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنها "تمكنت من إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على الكوادر الطبية في إحدى المستشفيات، متسببين في أضرار مادية بعدد من الأجهزة الطبية داخل المستشفى".ونشرت قيادة شرطة – لقطات توثق عملية الاعتقال داخل المستشفى.