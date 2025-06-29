"عملية نوعية لم تسفر عن خسائر".. الحشد يعتقل إرهابياً في الانبار

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، إن " في ، تمكنت عبر والأمن الوقائي، من اعتقال الإرهابي (ن . م) في ، خلال عملية نوعية نفذت دون تسجيل أي خسائر".وأشار إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة أفضت إلى تحديد موقع المطلوب بعد عودته إلى منطقته السكنية السابقة. وجرى تنفيذ المداهمة داخل دار ضمن محيط معروف أمنيًا، وانتهت باعتقال الهدف بنجاح تام".