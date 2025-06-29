كشف حقيقة سقوط طائرة مسيرة في أربيل

وقالت المكافحة في بيان، "نشروا الليلة الأحد 29 حزيران 2025 في بعض القنوات الإعلامية والإعلامية خبر سقوط طائرة مسيرة على حدود ، نعلنها من جهتنا هذا الخبر مزيف ولم تسقط أي طائرة مسيرة أخرى في حدود ".

وطالبت بـ"اتباع اخلاقيات الصحافة والمسؤولية في التعامل مع اي حوادث حتى لا يسبب قلق المدنيين وفقدان الثقة الاعلامية".