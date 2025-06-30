في منطقتين بالكرخ.. اعتقال عشرات الأجانب بلا اوراق

وقال اعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وضمن ممارسات التفتيش المناطقي، نفذت قطعاتنا الأمنية في فرقة (المشاة السابعة عشر، الثانية شرطة اتحادية)، حملة لتدقيق موقف العمالة الأجنبية المتواجدة ضمن قواطع المسؤولية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادتنا".وأضاف ان "القطعات تمكنت من إلقاء القبض على (31) اجنبيا مخالفا لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ممن لا يحملون مستمسكات رسمية ولا إقامة وذلك ضمن منطقتي " ، الشيحة" بجانب ".واكد انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".