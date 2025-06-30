اعتقال شاب أطلق النار على منزل وأصاب طفلا جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "إحدى المراكز الأمنية تلقت بلاغا بوجود حادثة قيام شاب من تولد ٩٧ بإطلاق النار على منزل في منطقة جنوب العاصمة، ما أسفر عن إصابة حفيدها برصاصة استقرت في يده نقل على إثرها الى المستشفى".وأضاف المصدر، أن "القوات الامنية تمكنت من القبض على المنفذ وحسب المعلومات الواردة ان الحادثة نتيجة خلافات مالية بين الشاب وأصحاب الدار".