إجراءات قانونية ضد شخصيتين جديدتين في قضايا "المحتوى الهابط"

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لوحظ في الآونة الأخيرة، من خلال رصد ، وجود عدد من المسيئين على مواقع التواصل الاجتماعي ممّن يروّجون للخطابات الطائفية والكراهية بين أبناء الوطن الواحد".وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من المدعوين (عداي الغريري) و(عبد الحسين هيال الحاتمي) أمام المختصة بقضايا النشر والإعلام، لما بدر منهما من محتوى مخالف يهدد السلم المجتمعي".وفي هذا السياق، دعت، جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التزام الحذر والامتناع عن بث أو تداول مثل هذه الخطابات التي تمس النسيج الوطني وتخالف القوانين النافذة".