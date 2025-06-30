البصرة.. مصرع عامل إيراني إثر سقوطه من برج كهرباء

وقال المصدر لـ ، إن "عاملاً إيراني الجنسية يبلغ من العمر 17 عاماً سقط أثناء العمل من أحد أبراج الكهرباء في منطقة الجنوبية في ، مساء اليوم".وأضاف، أن "العامل فارق الحياة على الفور، وتم جثته إلى الطب العدلي".