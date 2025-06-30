اعتقال تاجر سلاح في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ ، "بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص يقوم ببيع وتهريب الأسلحة والاعتدة النارية في قضاء الشرقي تم بذل الجهد الاستخباري وجمع المعلومات عن أماكن تواجده وتحركاته".

وأضاف المصدر "بعد تأكيد المعلومات تم أخذ الموافقات القضائية بالتحري والقاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط كل ماله مساس بالجريمة"، مشيرا الى "ضبط كميات (مسدس عيار 9 ملم كولمبي عدد 3 + مخزن مسدس عدد 6 + معدني يحتوي على 700 اطلاقة بندقية كلاشنكوف".