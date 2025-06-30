مقتل ثلاثة "إرهابيين" في كركوك

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاثنين، عن مقتل ثلاثة "إرهابيين" في .

وقال الجهاز في بيان، "في إطار العمليات النوعية التي ينفذها لملاحقة بقايا فلول عصابات الارهابي، اشتبكت قواتنا وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة مع مجموعة من الارهابيين في إحدى مناطق أسفرت الاشتباكات عن قتل ثلاثة عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد الجهاز أن "عملياته مستمرة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى اجتثاث بقايا العصابات الإرهابية"، مشيرا الى أن "جميع المهام التي يُنفذها الجهاز تستند إلى أوامر قضائية صادرة وفق القانون".