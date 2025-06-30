مصدر أمني يكشف طبيعة انفجار كركوك

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط مقذوف لم يحدد نوعه او طبيعته ضمن مقتربات العسكري".

وأضاف المصدر أن "الحركة الملاحية ضمن مطار مستمرة ولا يوجد اي تهديد"، مشيرا الى "سقوط جسم مجهول على احد المنازل السكنية في كركوك".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الاثنين، بدوي انفجار قرب مطار كركوك العسكري.