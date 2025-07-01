صدور جدول ترفيع الموظفين المدنيين في الداخلية

وقال متحدث باسم في الوزارة وتابعته ، إن "مديرية الموظفين المدنيين إحدى مديريات الموارد البشرية أصدرت الأمر الإداري المتضمن ترفيع 6782 موظفاً مدنياً في 1 تموز الحالي".ودعا الموظفين المشمولين إلى مراجعة دوائرهم لاستلام نسخة من الأمر الإداري الخاص بترفيعهم".