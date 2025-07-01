سماع دوي انفجار في السليمانية.. حديث عن مسيرتين

وقال المصدر في حديث لـ ، "سماع انفجار في منطقة طاسلوجة في ".وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى احتمالية سقوط صاروخ او درون".الى ذلك، أفاد مصدر أمني، بـ"سقوط طائرة مسيرة مفخخة كانت تحلق على مقر قيادة 70 في طاسلوجة بمحافظة السليمانية".بدوره قال اللواء احمد لطيف المتحدث باسم قوات 70 في البيشمركة، "اسقطنا طائرتين مسيرتين احدهما في طاسلوجة والاخرى قرب قوات 70 دون وقوع خسائر بشرية".