حاول تهريب "كيلوات ذهب".. اعتقال مسافر "اجنبي" على الحدود مع ايران

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تمكنت من القاء القبض على مسافر أجنبي، بحوزته كمية من مادة الذهب بوزن أكثر من (2) كيلو غرام، معد للتهريب خارج البلد".وأضافت انه "تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز المخابرات والدوائر الساندة في المنفذ"، مشيرة الى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مركز شرطة الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".