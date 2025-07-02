عمليات بغداد تُعلن غلق شركات سفر وصيدليات ومخازن مخالفة

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، وضمن الخطط المرسومة لتفتيش وتدقيق الشركات والمكاتب والمحال والمخازن التجارية، تمكنت تشكيلاتنا الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية بالاشتراك مع الأجهزة والوكالات الاستخبارية، من غلق شركتي سفر وسياحة يعملان بدون موافقات اصولية بالاضافة الى مجمع طبي وصيدلية مخالفين للضوابط الصحية وتضبط مخازن لبيع المشروبات الكحولية مخالفة لشروط واعتقال عدد من المخالفين بداخلها واخرى للمواد الغذائية ضبط بداخلها مواد منتهية الصلاحية تم اتلافها، وفق محاضر غلق واتلاف اصولية، ضمن مناطق (ناحية ، ، الطارمية، شارع المغرب) في جانبي ".وأضاف انه "تم احالة المخالفين والمواد المضبوطة للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".