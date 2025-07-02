القبض على شخص يتاجر بأجهزة "تنصت وتعقب" في الديوانية (صور)

وذكر المصدر للسومرية نيوز انه "بعد توفر معلومات من مصادر امنية تفيد بوجود شخص يقوم بالترويج وبيع اجهزة تنصت وتعقب مجهولة المصدر وغير مرخصة، تم تشكيل فريق أمني مختص لجمع المعلومات وتكثيف الجهد الاستخباري وأخذ الموافقات القضائية والتحري وتم إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود".كما تم ضبط اجهزة تنصت عدد (10) تستخدم للتجسس وتحديد المواقع بحوزته المتهم وتم ضبط الأجهزة بمحضر ضبط أصولي وعرض اوراق المتهم التحقيقية أمام أنظار وقرر توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.