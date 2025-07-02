المرصد السوري: مقتل عراقي أمام زوجته في إدلب

وقال المرصد في خبر تابعته ، "أقدم مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار بشكل مباشر على العراقي أثناء مروره برفقة زوجته، ما أسفر عن إصابته برصاصة في الرأس، نُقل على إثرها إلى المشفى بحالة حرجة قبل أن يفارق الحياة".وأضاف، أنه "تسود حالة من الاستنفار والقلق بين سكان الحي، في حين لا تزال هوية المنفذين ودوافع الجريمة مجهولة، وسط استمرار التحقيقات من قبل الجهات الأمنية".وهي العملية الثانية التي تستهدف العراقيين خلال أسبوع، وفق المرصد.وفي 28 حزيران الماضي، قُتل إمام قرية كفتين بريف إدلب، في عملية تصفية نفذها مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية.ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء لحقوق الإنسان، فإن الإمام يحمل الجنسية العراقية، وقد جرى استهدافه بالرصاص المباشر أمام منزله، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.