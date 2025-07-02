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المرصد السوري: مقتل عراقي أمام زوجته في إدلب
أمن
2025-07-02 | 08:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
أفاد
المرصد السوري
لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل رجل من الجنسية العراقية "يُرجّح أنه كان ينتمي لفصيل جهادي سابقاً"، وذلك في حي الجبيلة بمدينة سلقين
شمال غرب
إدلب.
وقال المرصد في خبر تابعته
السومرية نيوز
، "أقدم مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار بشكل مباشر على العراقي أثناء مروره برفقة زوجته، ما أسفر عن إصابته برصاصة في الرأس، نُقل على إثرها إلى المشفى بحالة حرجة قبل أن يفارق الحياة".
وأضاف، أنه "تسود حالة من الاستنفار والقلق بين سكان الحي، في حين لا تزال هوية المنفذين ودوافع الجريمة مجهولة، وسط استمرار التحقيقات من قبل الجهات الأمنية".
وهي العملية الثانية التي تستهدف العراقيين خلال أسبوع، وفق المرصد.
وفي 28 حزيران الماضي، قُتل إمام
مسجد
قرية كفتين بريف إدلب، في عملية تصفية نفذها مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية.
ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء
المرصد السوري
لحقوق الإنسان، فإن الإمام يحمل الجنسية العراقية، وقد جرى استهدافه بالرصاص المباشر أمام منزله، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.
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