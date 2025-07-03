عمليات بغداد تعتقل عصابة تزوير من 6 أشخاص

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في العاصمة، نفذت تشكيلات قطعاتنا الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية ممارسات أمنية واسعة للبحث والتفتيش المناطقي بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية نتج عنها: القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة مختصة بتزوير الكتب والوثائق الرسمية مكونة من (٦) اشخاص".وأضافت القيادة، أن "القوة ضبطت بحوزتهم (هويات عسكرية مختلفة، بطاقات ناخبين، كتب ومخاطبات رسمية، صكوك مصرفية، جهاز لابتوب، جهاز لوحي ، وصولات قبض مختلفة، صور شخصية ، شهادات تخرج ، دفاتر تسوق ، اوليات إدارية تعيينات، مستندات أسلحة، وكالات عجلات مختلفة) جميعها مزورة، جاء ذلك بكمين محكم نصب لهم في شرقي العاصمة، بالاضافة الى الاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة ضمن مختلف قواطع المسؤولية خلال (ال٢٤) ساعة الماضية".وتابعت القيادة، أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".